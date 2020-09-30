Заступниця міністра охорони здоров'я Італії Сандра Дзампа заявила, що Серію А варто призупинити через спалах коронавірусу в Дженоа, інформує CdS. У клубі з Генуї було зафіксовано 14 випадків.

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"Протоколи, які ми підписували, говорять самі за себе. Серія А повинна бути призупинена. Коли зафіксовано так багато позитивних тестів, залишається лише призупинити чемпіонат. Інфіковані не можуть грати, адже можуть наразити на небезпеку інших", – сказала пані Дзампа.

Федерація футболу Італії відповіла на цей заклик, заявивши, що керується рекомендаціями УЄФА. Там сказано, що клуб може брати участь у поєдинках, якщо заявить хоча б 13 гравців. Найближчим часом має відбутись засідання ліги, на якому і ухвалять рішення про майбутнє чемпіонату Італії.

До слова, Дженоа вже звернувся до керівництва федерації з проханням перенести суботній матч проти Торіно.

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