В течение последних дней положительные тесты сдали сразу 14 игроков, сообщает официальный сайт "грифонов".

Серия А на грани срыва – власти Италии требуют остановить чемпионат

Уже 3 октября Дженоа должен был принимать Торино в рамках третьего тура Серии А, но Серия А перенесла поединок. Каждый клуб имеет право на один перенос матча, который не будет наказываться. Впрочем, если Дженоа не соберет заявку минимум с 13 игроков, то в последующих турах получит технические поражения.

Добавим, что "грифоны" в предыдущем матче потерпели позорное поражение от Наполи со счетом 0:6.

Интер выиграл бешеную перестрелку с Беневенто – дубль Лукаку, дебютный гол Хакими