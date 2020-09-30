В рамках 1-го туру Серії А відбулось 2 матчі. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 1-й тур

Беневенто – Інтер – 2:5

Голи: Капрарі, 34, 76 – Лукаку, 1, 28, Гальярдіні, 25, Хакімі, 42, Мартінес, 71

Удінезе – Спеція – 0:2

Голи: Галабінов, 29, 90+4

Беневенто розгромно поступився Інтеру. Вже на першій хвилині матчу Санчес+Хакімі+Лукаку розіграли чудову комбінацію у штрафному майданчику і Лукаку відкрив рахунок. На 25-й перевагу збільшив Гальярдіні. "Нерадзуррі" одразу відчули себе на полі господарями і 28-й запресингований голкіпер віддав неточну передачу – Гальярдіні віддав на Лукаку, який не змарнував шансу записати до свого активу дубль. Беневенто не посипався і зумів відквитати один гол – цього разу помилився кіпер Інтера Хандановіч і його покарав Капрарі. А під завісу тайму Хакімі виграв боротьбу за м'яч у захисника і поклав ще один.

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У другому таймі "нерадзуррі" забили ще один, але Беневенто не здавався і на 76-й Капрарі потужно пробив з меж карного майданчика і оформив дубль. Проте, це цього було мало і фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Інтера 2:6.

"Нерадзуррі" перемагають другу поспіль гру і ділять першу сходинку турнірної таблиці із 4-ма командами, натомість Беневенто програє вперше і опускається на 11-те місце.

Удінезе приймав Спецію. Гості відкрили рахунок на 29-й хвилині. Це Галабінов головою замкнув навісну передачу у штрафний майданчик і вивів свою команду уперед. На 66-й Терці отримав другу жовту картку і залишив Спецію у меншості. Незважаючи на це, вони успішно оборонялись і навіть виходили у атаки. У компенсований час Галабінов ще й оформив дубль.

Спеція здобуває першу перемогу у сезоні і піднімається на 12-ту сходинку турнірної таблиці, натомісь Удінезе програє другу поспіль гру і посідає 16-те місце першості.

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