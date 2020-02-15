Дженоа розгромила Болонью на виїзді: 24 тур Серії А, субота

Болонья розгромно поступилась Дженоа вдома. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 24 тур

Болонья приймала вдома Дженоа, яка знаходиться у зоні вильоту. У першому таймі "грифони" зуміли забезпечити собі комфортну перевагу у зустрічі. На 28-й хвилині Андреа Мас'єлло ефектно пробив на дальню стійку, де своєчасно опинився Адама Сумаоро. Закріпити перевагу зумів Антоніо Санабрія на 44-й хвилині, який виконав чудовий індивідуальний прохід та блискавично пробив у лівий ніжній кут – гол у роздягальню.

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У другій половині зустрічі гравці Дженоа перейшли до оборони. "Росаблу" намагались атакувати, але наштовхувались на блискучу гру захисників. Вже у додатковий час після відвертого фолу у штрафному, Доменіко Крішито реалізував пенальті – 0:3. Нагадаємо, що Дженоа із 22 очками посідає 18-ту сходинку турнірної таблиці, а Болонья 7-му із 33 пунктами.

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