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Дженоа розгромила Болонью на виїзді: 24 тур Серії А, субота

15 лютого 21:03 79 Читать на русском
Дженоа розгромила Болонью на виїзді: 24 тур Серії А, субота
Болонья – Дженоа – 0:3 / Фото з відкритих джерел

Болонья розгромно поступилась Дженоа вдома. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

34’ Джерді Схаутен
89’ Стефано Денсвіл
 
Адама Сумаоро 28’
Антоніо Санабрія 44’
Доменіко Крішіто 89’
28’ Адама Сумаоро
34’ Джерді Схаутен
44’ Антоніо Санабрія
89’ Доменіко Крішіто
89’ Стефано Денсвіл

Чемпіонат Італії, 24 тур

Болонья приймала вдома Дженоа, яка знаходиться у зоні вильоту. У першому таймі "грифони" зуміли забезпечити собі комфортну перевагу у зустрічі. На 28-й хвилині Андреа Мас'єлло ефектно пробив на дальню стійку, де своєчасно опинився Адама Сумаоро. Закріпити перевагу зумів Антоніо Санабрія на 44-й хвилині, який виконав чудовий індивідуальний прохід та блискавично пробив у лівий ніжній кут – гол у роздягальню.

Шахов скористався несподіваним шансом і хорошою грою допоміг Лечче відірватися від зони вильоту

У другій половині зустрічі гравці Дженоа перейшли до оборони. "Росаблу" намагались атакувати, але наштовхувались на блискучу гру захисників. Вже у додатковий час після відвертого фолу у штрафному, Доменіко Крішито реалізував пенальті – 0:3. Нагадаємо, що Дженоа із 22 очками посідає 18-ту сходинку турнірної таблиці, а Болонья 7-му із 33 пунктами.

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