Шахов скористався несподіваним шансом і хорошою грою допоміг Лечче відірватися від зони вильоту

Лечче з Євгеном Шаховим у складі переграв СПАЛ (2:1) у 24 турі Серії А. Переможна серія "вовків" продовжилася до 3 матчів, а українець чудово себе показав.

Кар'єра Євгена Шахова в Італії не виглядає дуже успішною. Якщо наприкінці 2019-го він регулярно отримував ігровий час, нехай і по одному тайму, то після Нового року засів у запас і навіть не потрапляв у заявку.

У Лечче українцю довелося звикати до нової позиції атакувального півзахисника, а в січні конкуренція лише зросла – клуб підписав центрхавів Барака та Дейолу, а також "десятку" Сапонару.

Шахов виділив головні труднощі, які у нього виникли після переїзду до Серії А

У 24 турі Серії А Шахов отримав великий шанс. У першому таймі травмувався Фалько, а головний тренер Лечче несподівано вирішив замінити його Євгеном. Гравець збірної України з'явився на полі на 34-й хвилині та посів позицію правого атакувального хавбека.

Майже відразу команда заробила пенальті та вийшла вперед завдяки точному удару Манкозу. Втім, вже на старті другої половини зустрічі СПАЛ зрівняв рахунок – Петанья вдало замкнув подачу з кутового.

Лечче вирівняв ситуацію, пішла гра на зустрічних курсах. Чудову 5-хвилинку видав Шахов. Спершу він добре підтримав атаку, зберігши м'яч і віддавши хорошу передачу. Потім хитрим пасом намагався розігнати контрвипад. А на 55-й хвилині відкрився у штрафному майданчику, звільнився від опіки та класно відкинув назад під удар Дейолі – партнер пробив в руки голкіперу.

Господарі вдруге вийшли вперед внаслідок якісної атаки, в якій невеличку роль зіграв українець. Євген у дотик приборкав м'яч після діагоналі з лівого флангу і залишив сферу для Манкозу. Той створив гольовий шанс для Майєра, а словенець забив переможний гол.

СПАЛ великими силами пішов вперед і мав низку прекрасних можливостей відігратися, однак Лечче вистояв. Варто відзначити, зокрема, зарядженість на м'яч у Євгена Шахова. Хавбек збірної України самовіддано кинувся під удар зі штрафного та заблокував його, виконав вдалий підкат на чужій половині, а також вповільнив кілька ворожих атак нав'язаною боротьбою.

Завершував матч Шахов ближче до лівого флангу. В одному з епізодів він міг розігнати перспективний контрвипад, однак зажував атаку – довго статично чекав партнерів і віддав поганий пас по бровці.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Лечче з рахунком 2:1. "Вовки" здобули третю вікторію поспіль, набрали 25 очок і відірвалися від зони вильоту на 6 пунктів. СПАЛ залишився останнім у Серії А – 15 залікових балів.

Євген Шахов може занести звітну зустріч собі в актив. Не зіпсував каші, проявив величезне бажання грати та боротися в кожному епізоді, грамотно підігрував і взяв участь у вирішальній атаці. В активі українця 1 пас під удар, 2 вдалі спроби дриблінгу, 94% точних передач, 3 виноси, 2 підбирання, 1 успішний підкат і 1 заблокований удар.

Хороші показники для 60 зіграних хвилин і нормальні оцінки від статистичних порталів. SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.6, FotMob – 6.7.