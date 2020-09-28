АПЛ оголосила про нових 10 випадків захворювання на коронавірус
28 вересня 23:57 - Читать на русском
Чемпіонат Англії поки не може остаточно побороти наслідки пандемії.
Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті повідомила про 10 осіб з клубів турніру, які захворіли на COVID-19.
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Тестування проводилось з 21 до 27 вересня, всього було перевірено 1595 осіб. Усі інфіковані були терміново ізольовані на 10 діб. Традиційно, АПЛ не повідомляє імена та клуби, де були отримані позитивні тести.
У чемпіонаті Англії уже провели три тури, після яких лідирують Лестер, Евертон та Ліверпуль.
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