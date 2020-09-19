Дженоа продовжує підсилюватися перед стартом нового сезону в італійській Серії А. Спортивний директор "грифонів" Даніеле Фаджано оформив відразу дві оренди.

Сезон 2020/21 на Луїджі Ферраріс проведуть оборонець Давіде Дзаппакоста та вінгер Марко П'яца, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фулбек Челсі минулий рік провів у Ромі, але більшу частину сезону пропустив через важку травму. Натомість хорват у кампанії 2019/20 намагався проявити себе в Андерлехті, але в Брюсселі не затримався. Деталі орендних угод, зокрема, щодо можливості викупу виконавців, наразі залишаються невідомими.

До слова, новий сезон у Серії А стартує вже в суботу, 19 вересня. Дженоа в стартовому турі зустрінеться із новачком дивізіону Кротоне на домашній арені.

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