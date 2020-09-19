Дженоа продолжает усиливаться перед стартом нового сезона в итальянской Серии А. Спортивный директор "грифонов" Даниэле Фаджано оформил сразу две аренды.

Сезон 2020/21 на Луиджи Феррарис проведут защитник Давиде Дзаппакоста и вингер Марко Пьяца, сообщает официальный сайт клуба.

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Фулбек Челси прошлый год провел в Роме, но большую часть сезона пропустил из-за тяжелой травмы. В свою очередь хорват в кампании 2019/20 пытался проявить себя в Андерлехте, но в Брюсселе не задержался. Детали арендных соглашений, в частности, относительно возможности выкупа исполнителей, пока остаются неизвестными.

К слову, новый сезон в Серии А стартует уже в субботу, 19 сентября. Дженоа в стартовом туре встретится с новичком дивизиона Кротоне на домашней арене.

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