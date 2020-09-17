Новачком "россоблу" став Едоардо Вергані, інформує офіційний сайт клубу. Оренда 19-річного гравця Інтера розрахована на один сезон, також є право викупу.

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Вергані шість років виховувався у системі міланського гранда, однак не зіграв жодного матчу за першу команду. На молодіжному рівні форвард провів 67 матчів, в яких відзначився 25 голами та 4 асистами. Він був основним гравцем Інтера U-19 у минулому розіграші юнацької Ліги УЄФА – 2 голи та 2 асисти в 7 матчах.

Зауважимо, що перехід Вергані може поставити крапку у спробах Болоньї підписати Владислава Супрягу. Футбол 24 повідомляв, що "россоблу" також розглядали варіант з іншим українцем – Романом Яремчуком.

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