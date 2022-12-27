Останнім часом з іменем 26-річного росіянина пов'язують одразу чотири клуби: Дженоа, Верону і ще два неназвані з Європи. Джуффріда від прямої відповіді ухиляється.

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"Зараз я нічого не можу сказати, але все можливо", – заявив Валеріо в коментарі РБ Спорт.

Нагадаємо, Олексій Міранчук перебрався в Аталанту у вересні минулого року. Стати гравцем основи росіянин не зумів. Цього сезону в його активі лише 12 неповних матчів, гол та асист.

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