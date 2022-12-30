Генуезьці близькі до підписання правого захисника Сільвана Гефті з Янг Бойз, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Шевченко хоче бачити в Дженоа найкращого молодого гравця Італії

Трансфер коштуватиме 5 млн євро. Гефті стане першим новачком Андрія Шевченка у Дженоа. 24-річний оборонець був одним з ключових гравців Янг Бойз і провів усі 6 матчів групового етапу ЛЧ, в яких відзначився голом та асистом.

Нагадаємо, після 18 турів Серії А Дженоа посідає 18-ту сходинку, відстаючи від зони порятунку на 5 очок. Наступний поєдинок команда Шевченка проведе 6-го січня – виїзд До Сассуоло.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів