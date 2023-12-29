Дженоа та Інтер грають 29 грудня у 18 турі чемпіонату Італії 2023/24. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Дженоа – Інтер стартує 29 грудня о 21:45 за київським часом. Після 17 турів команда Альберто Джилардіно набрала 19 очок і посідає 13 місце турнірної таблиці. Інтер лідирує в чемпіонаті Італії, маючи 44 пункти. Підопічні Сімоне Індзагі випереджають Ювентус на 4 бали.

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Руслан Маліновський потрапив у стартовий склад Дженоа. Для півзахисника збірної України це 17-й вихід на поле у футболці "грифонів". За попередні 16 матчів Маліновський забив 2 голи і віддав 2 асисти.

До слова, Руслан у своїй кар'єрі вже забивав Інтеру. Це було ще в часи виступів українця за Аталанту – у вересні 2021-го Руслан вразив ворота "нерадзуррі", а та гра завершилася з рахунком 2:2.

Де дивитися матч Дженоа – Інтер онлайн? Пряма трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Дженоа: Мартінес – Дрегушін, Бані, Де Вінтер – Сабеллі, Маліновський, Бадель, Френдруп, Васкес – Ретегі, Гудмундссон.

Інтер: Зоммер – Біссек, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Августо – Тюрам, Арнаутовіч.