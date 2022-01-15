Дженоа домовилась з Міранчуком про трансфер – все гальмує Гасперіні
Генуезький колектив близький до чергового зимового підписання. Новачком має всі шанси стати Олексій Міранчук.
Хавбек Аталанти й збірної Росії досягнув згоди з Дженоа щодо переходу, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.
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Всі умови контракту вже узгодженні. Тепер сторони чекають лише на "зелене світло" з Бергамо, де певні сумніви має Джан П'єро Гасперіні. Наставник "Богині" попросив дати йому кілька днів, перш ніж відпустити Міранчука. Фахівець хоче оцінити ситуацію з травмованими.
Нагадаємо, Олексій перебрався в Аталанту у вересні 2020 року. Стати гравцем основи росіянин не зумів. Цього сезону в його активі лише 14 неповних матчів, гол та дві результативні передачі.
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