Хавбек Аталанти й збірної Росії досягнув згоди з Дженоа щодо переходу, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Дженоа позбулась одразу двох гравців

Всі умови контракту вже узгодженні. Тепер сторони чекають лише на "зелене світло" з Бергамо, де певні сумніви має Джан П'єро Гасперіні. Наставник "Богині" попросив дати йому кілька днів, перш ніж відпустити Міранчука. Фахівець хоче оцінити ситуацію з травмованими.

Нагадаємо, Олексій перебрався в Аталанту у вересні 2020 року. Стати гравцем основи росіянин не зумів. Цього сезону в його активі лише 14 неповних матчів, гол та дві результативні передачі.

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