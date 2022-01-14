Нападник Мохамед Салім Фарес та оборонець Стефано Сабеллі покинули Дженоа.

"Рішення ухвалюватиме клуб": Шевченко усвідомлює можливість звільнення з Дженоа

Фарес, контракт якого належить Лаціо, перейшов на правах оренди до Торіно. Сабеллі приєднався до Брешії, орендна угода із захисником "грифонів" розрахована до літа.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка продовжує залишатись у зоні вильоту Серії А на відстані 5-ти очок від рятівної 17-ї сходинки. За чутками, Дженоа розглядає можливість звільнення українського фахівця.

Шевченко міг перемогти Мілан лише за однієї умови – українець наближається до божевільного "джекпоту"