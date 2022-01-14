Дженоа позбулась одразу двох гравців
19:03 - Читать на русском
У таборі "грифонів" відбувається перебудова команди.
Нападник Мохамед Салім Фарес та оборонець Стефано Сабеллі покинули Дженоа.
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Фарес, контракт якого належить Лаціо, перейшов на правах оренди до Торіно. Сабеллі приєднався до Брешії, орендна угода із захисником "грифонів" розрахована до літа.
Нагадаємо, команда Андрія Шевченка продовжує залишатись у зоні вильоту Серії А на відстані 5-ти очок від рятівної 17-ї сходинки. За чутками, Дженоа розглядає можливість звільнення українського фахівця.
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