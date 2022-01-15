Генуэзский коллектив близок к очередному зимнему подписанию. Новичком есть все шансы стать Алексей Миранчук.

Хавбек Аталанты и сборной России достиг согласия с Дженоа о переходе, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио .

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Все условия контракта уже согласованы. Теперь стороны ждут только "зеленый свет" из Бергамо, где определенные сомнения имеет Джан Пьеро Гасперини. Наставник "Богини" попросил дать ему несколько дней, прежде чем отпустить Миранчука. Специалист хочет оценить ситуацию с травмированными.

Напомним, Алексей перебрался в Аталанту в сентябре 2020 года. Стать игроком основы россиянин не смог. В этом сезоне в его активе всего 14 неполных матчей, гол и две результативные передачи.

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