Главный тренер "грифонов" Андрей Шевченко поделился эмоциями после безголевой ничьей с бергамасками (0:0) в матче 19-го тура Серии А.

"Мы должны были продемонстрировать характер. Мы отлично отреагировали. Эта команда хочет драться, у нее есть сердце.

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Поле не помогло Аталанте, а ребята сделали то, что я просил. Они отлично действовали в защите, создавали давление. Впереди пока не хватает ясности, не хватает физической формы. Мы способны на большее, нужно работать. Но этой игрой я доволен.

Аталанта умеет широко атаковать, использовать подключение полузащитников и фланговых игроков. Мы готовились к их стилю игры, эффективно закрывали треугольники при их атаках. Хотя физически Аталанта более мощная, многие опасные моменты они создали благодаря навесам.

Это очко дает нам надежду. Команда дала важные ответы. Она билась, она сделала все, что могла. Это для меня важнее красивой игры. Было очень принципиально не пропустить. Сиригу хорошо сыграл, очень нам помог. Не только сейвами, он руководил защитой.

Я наконец-то улыбаюсь? Да, я могу вернуться в семью с улыбкой в ​​канун Рождества. Работы много, но этот матч был очень важным", – цитирует Шевченко Telegram-канал Гранде Шева.

Напомним, после 19-ти туров Дженоа в турнирной таблице Серии А занимает 18-ю строчку, имея в своем активе 11 очков.

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