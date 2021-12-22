Аталанта була явним фаворитом матчу навіть після розгромної поразки від Роми. Дженоа у попередніх 6-ти матчах із Шевченком у чемпіонаті Італії здобула лише одне очко, розписавши нульову нічию з Удінезе.

Дженоа втримала нічию з Аталантою – Шевченко святкує перший гучний успіх в Італії, Маліновський зіграв 65 хвилин

Такий же результат був зафіксований і в цьому матчі. Бергамаски володіли ініціативою, але так і не змогли пробити Сальваторе Сірігу. Руслан Маліновський вийшов у старті Аталанти і провів на полі трохи більше години. Дженоа зуміла стримати команду, яка йде у зоні ЛЧ, – Андрій Шевченко може вважати цей результат вдалим.

Аталанта залишилася 4-ю, маючи 38 очок. Дженоа тепер 18-та – 11 балів. Це був останній матч для обох команд у 2021 році.