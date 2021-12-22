"Ми знали, що на нас чекає битва. Тренер готував нас до цього. Це була правильна відповідь на всю роботу, яку ми проробили за останній період.

Дженоа – Аталанта: Шевченко розкрив рецепт успіху у матчі з командою Маліновського

Раніше нам часто не вдавалося боротися за кожен м'яч. Сьогодні цього не сталося. Я задоволений своєю грою, але також і всією командою, яка змогла добре захищатися. Нехай Новий рік принесе нам перемогу, бо нам не вистачає успіху. Ми хочемо святкувати. Про решту подбає клуб, нам просто потрібно думати про роботу", – сказав Бані в ефірі DAZN.

До слова, команді Андрія Шевченка вдалося стримати Аталанту, яка покинула поле без забитого м'яча вперше за останні 22 матчі. Завдяки нічиїй Дженоа вдалося збільшити свій доробок до 11 очок та піднятися на 18-те місце в турнірній таблиці. Щоб покинути зону вильоту потрібно ще два пункти.

Дженоа втримала нічию з Аталантою: заслужений відскок Шевченка, криза втомлених бергамасків і хороший матч Маліновського