"Мы знали, что нас ждет битва. Тренер готовил нас к этому. Это был правильный ответ на всю работу, которую мы проделали за последний период.

Дженоа – Аталанта: Шевченко раскрыл рецепт успеха в матче с командой Малиновского

Раньше нам часто не удавалось сражаться за каждый мяч. Сегодня этого не произошло. Я доволен своей игрой, но также всей командой, которая смогла хорошо защищаться. Пусть Новый год принесет нам победу, потому что нам не хватает успеха. Мы хотим праздновать. Об остальном позаботится клуб, нам просто нужно думать о работе", – сказал Бани в эфире DAZN.

К слову, команде Андрея Шевченко удалось сдержать Аталанту, покинувшую поле без забитого мяча впервые за последние 22 матча. Благодаря ничьей Дженоа удалось увеличить свой багаж до 11 очков и подняться на 18-е место в турнирной таблице. Чтобы покинуть зону вылета, нужно еще два пункта.

Дженоа удержала ничью с Аталантой: заслуженный отскок Шевченко, кризис уставших бергамасков и хороший матч Малиновского