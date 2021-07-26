Джей Ло організувала вечірку на честь свого 52-річчя у Сан-Тропе на розкішній яхті, повідомляє Dayli Mail.

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Судно, вартістю 130 млн євро, належить українському бізнесмену та президенту Шахтаря Рінату Ахметову. Зараз яхта виставлена на продаж і це не перший раз, коли її орендують відомі та багаті гості.

Разом із співачкою на яхті перебував її коханий голівудський актор Бен Аффлек.

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