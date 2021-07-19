Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес є великими фанатами відпочинку на воді, про що часто нагадують новими світлинами у соцмережах.

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Одне з останніх фото аргентинської моделі вразило її підписників в Instagram своєю сексуальністю та відвертістю. Цього разу Джорджина розляглась на розкішній яхті у ледь помітному бікіні.

Нагадаємо, відпустка Роналду завершується 25 липня, тоді форвард повернеться у розташування Ювентуса.

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