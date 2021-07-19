Джорджина роздягнулась на яхті – нова порція провокації від гарячої дівчини Роналду
19 липня 06:00 - Читать на русском
Джорджина Родрігес підірвала мережу своїм фото з відпочинку.
Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес є великими фанатами відпочинку на воді, про що часто нагадують новими світлинами у соцмережах.
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Одне з останніх фото аргентинської моделі вразило її підписників в Instagram своєю сексуальністю та відвертістю. Цього разу Джорджина розляглась на розкішній яхті у ледь помітному бікіні.
Нагадаємо, відпустка Роналду завершується 25 липня, тоді форвард повернеться у розташування Ювентуса.
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