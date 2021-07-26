Джей Ло организовала вечеринку в честь своего 52-летия в Сан-Тропе на роскошной яхте, сообщает Dayli Mail.

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Судно, стоимостью 130 млн евро, принадлежит украинскому бизнесмену и президенту Шахтера Ринату Ахметову. Сейчас яхта выставлена на продажу и это не первый раз, когда ее арендуют известные и богатые гости.

Вместе с певицей на яхте находился ее возлюбленный голливудский актер Бен Аффлек.

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