Дженнифер Лопес заметили на яхте Ахметова
19:08 - Читати українською
Популярная американская певица Дженнифер Лопес громко отпраздновала свой день рождения.
Джей Ло организовала вечеринку в честь своего 52-летия в Сан-Тропе на роскошной яхте, сообщает Dayli Mail.
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Судно, стоимостью 130 млн евро, принадлежит украинскому бизнесмену и президенту Шахтера Ринату Ахметову. Сейчас яхта выставлена на продажу и это не первый раз, когда ее арендуют известные и богатые гости.
Вместе с певицей на яхте находился ее возлюбленный голливудский актер Бен Аффлек.
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