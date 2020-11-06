34-річний боснієць здав позитивний тест та вирушив на 10-денну самоізоляцію. Особливих симптомів хвороби у капітана Роми немає. Про це написав сам Джеко у своєму Instagram.

Денисов підхопив коронавірус – результати тесту він отримав під час прямого ефіру

Однак, форвард все ж пропустить щонайменше один матч "джалороссі" – з Дженоа, який пройде 8 листопада. Також Джеко не допоможе збірній Боснії і Герцеговини в матчах Ліги націй проти Нідерландів та Італії.

Зауважимо, в поточному сезоні Джеко забив 3 голи за Рому в Серії А. У кампанії 2019/20 боснієць став найкращим бомбардиром у команді Паулу Фонсеки, відзначившись 16-ма голами в чемпіонаті Італії, до яких додав 11 асистів.

Гвардіола – фаворит проти Клоппа, Маліновський чекає винагороди, МЮ і Борусія Д без права на помилку – космічний вікенд