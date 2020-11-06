COVID-19 продолжает атаковать футболистов. На этот раз своего лидера потеряла итальянская Рома.

34-летний босниец сдал положительный тест и отправился на 10-дневную самоизоляцию. Особых симптомов болезни у капитана Ромы нет. Об этом написал сам Джеко в своем Instagram.

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Однако, форвард все же пропустит минимум один матч "джалоросси" – с Дженоа, который пройдет 8 ноября. Также Джеко не поможет сборной Боснии и Герцеговины в матчах Лиги наций против Нидерландов и Италии.

Заметим, в текущем сезоне Джеко забил 3 гола за Рому в Серии А. В кампании 2019/20 босниец стал лучшим бомбардиром в команде Паулу Фонсеки, отметившись 16-ю голами в чемпионате Италии, к которым добавил 11 ассистов.

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