Мілан потерпає від суперечок керівництва клубу щодо майбутнього Джампаоло

Ліга Європи — 20:17 654
-
Лугано – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
-
Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 17:30 2516
-
Пятов потрапив до символічної збірної ігрового дня Ліги чемпіонів за версією WhoScoredЛіга чемпіонів — 16:55 1184
-
Хто найкращий трансфер, а кому треба пам'ятник, або Українець пише історію ЛЧ – реакція на диво Шахтаря з АталантоюЛіга чемпіонів — 16:40 4856
-
Олександрія – Гент: передматчева прес-конференція Володимира ШаранаЛіга Європи — 13:41 1170