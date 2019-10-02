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Мілан потерпає від суперечок керівництва клубу щодо майбутнього Джампаоло

19:24 545 Читать на русском
Мілан потерпає від суперечок керівництва клубу щодо майбутнього Джампаоло
Звонімір Бобан та Паоло Мальдіні / Фото ФК Мілан

В таборі Мілана гостро стоїть питання щодо продовження співпраці з чинним наставником Марко Джампаоло.

Голова футбольного департаменту "россонері" Звонімір Бобан переконаний, що після невдалого старту сезону Марко Джампаоло повинен покинути крісло головного тренера команди, повідомляє Calciomercato.

Мальдіні та Бобан можуть бути звільнені з Мілана

Натомість спортивний директор Мілана Паоло Мальдіні хоче дати більше часу 52-річному фахівцю для виправлення ситуації.

Нагадаємо, одним із кандидатів на заміну Джампаоло ЗМІ називали головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Після 6-ти турів Серії А Мілан перебуває на 16-й сходинці.

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Теги
Італія Андрій Шевченко Андрій Шевченко Звонімір Бобан Мілан Мілан Паоло Мальдіні Марко Джампаоло Марко Джампаоло
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