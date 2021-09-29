Лідер Арсенала та збірної Швейцарії Граніт Джака найближчим часом не буде доступний для Мікеля Артети і Мурата Якіна.

У матчі 6-го туру проти Тоттенхема (3:1) 29-річний хавбек травмувався. Медогляд виявив у нього серйозне пошкодження внутрішньої зв'язки правого коліна, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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Граніт обійдеться без хірургічного втручання. Програма реабілітації Джаки розпочнеться вже зовсім скоро, але терміни відновлення – не надто позитивні. Лікарі прогнозують близько трьох місяців без футболу.

Такі новини є поганими не лише для Арсенала, а й для збірної Швейцарії, на яку очікують ключові поєдинки кваліфікації на Мундіаль 2022 року. "Наті" у жовтні зустрінуться з Північною Ірландією та Литвою, а в листопаді – з Італією і Болгарією.

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