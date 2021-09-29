Лидер Арсенала и сборной Швейцарии Гранит Джака в ближайшее время не будет доступен для Микеля Артеты и Мурата Якина.

В матче 6-го тура против Тоттенхэма (3:1) 29-летний хавбек получил травму. Медосмотр выявил у него серьезное повреждение внутренней связки правого колена, сообщает официальный сайт Арсенала.

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Гранит обойдется без хирургического вмешательства. Программа реабилитации Джаки начнется уже совсем скоро, но сроки восстановления – не слишком положительные. Врачи прогнозируют около трех месяцев без футбола.

Такие новости плохие не только для Арсенала, но и для сборной Швейцарии, которую ожидают ключевые поединки квалификации на Мундиаль 2022 года. "Нати" в октябре встретятся с Северной Ирландией и Литвой, а в ноябре – с Италией и Болгарией.

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