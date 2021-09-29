Історія чемпіонату світу з футболу розпочалася у 1930 році. Важко повірити, але в ті далекі часи Уругвай був не лише господарем, а й одним з фаворитів турніру.

У 1921 році француз Жюль Ріме був обраний третім президентом ФІФА. Він хотів помирити нації після Першої світової за допомогою спорту, а особливо – за допомогою футболу.

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Сьогодні це звучить дивно, але тоді ідея турніру професійних футбольних країн світу взагалі нікого не вразила та не здобула широкої підтримки. Олімпійський комітет під натиском росту популярності гри вніс футбол в перелік ігор, але Ріме такий підхід не влаштовував. Він був готовий на все, щоб найсильнішу футбольну команду світу визначали професіонали.

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У 1928 році конгрес ФІФА постановив, що в 1930 році відбудеться чемпіонат світу, і турнір буде проводитися кожні 4 роки. Щоправда, з місцем проведення була проблема – світ страждав від повоєнної економічної кризи, і брати на себе організацію такої події ніхто не наважувався.

Але й тут Ріме все передбачив. У 1930 році Уругвай святкував своє 100-річчя, команда тріумфувала на двох попередніх Олімпіадах, і це була єдина країна, яка була готова збудувати стадіон та покрити витрати команд на дорогу. Щоправда, останній фактор не дуже допоміг у промоції турніру.

Зараз шлях через Атлантику займає менше доби у літаку. Тоді ж делегаціям потрібно було провести на пароплаві щонайменше два тижні. Найсильніші команди світу відмовилися від участі. Англія взагалі не збиралася нікому нічого доводити, а Іспанія, Італія та Нідерланди також дивилися на новий турнір без особливого ентузіазму.

У підсумку Ріме вмовив приїхати 4 збірні з Європи: Румунію, Францію, Югославію та Бельгію. Загалом перший Мундіаль зібрав 13 команд: Аргентина, Чилі, Франція, Мексика, Югославія, Бразилія, Болівія, Уругвай, Румунія, Перу, США, Парагвай та Бельгія.

Учасників поділили на 4 групи, вихід у півфінал гарантувало лише 1 місце на груповій стадії. "Сентенаріо" – один з трьох стадіонів, які приймали турнір, і на якому мав грати Уругвай – добудували лише по ходу турніру, через що господарі стартували на Мундіалі із затримкою. У групі команди показали свій найкращий футбол: Аргентина та Мексика зіграли 6:3, румун Адальберт Дешу відзначився голом на 50-й секунді, а перуанець Пласідо Галіндо став першим в історії, хто покинув поле за рішенням арбітра, хоча червоних карток тоді ще не було. Навряд чи хтось з глядачів скиглив – всі команди організували справжнє футбольне шоу.

У півфіналі Аргентина зустрічалася з США, а Уругвай мусив подолати Югославію. 70 тисяч глядачів на "Сентенаріо" стали свідками побиття американців – Аргентина знищила суперника з рахунком 6:1. Визначення першого фіналіста Мундіалю інтриги не подарувало.

Уругвай здолав суперника завдяки рідним стінам. На 5-й хвилині Вуядіновіч відкрив рахунок, але господарі швидко не лише відігрались, а й повели у два голи. Щоправда, другий гол уругвайців став анекдотом – полісмен копнув м'яч, який вийшов в аут, а Ансельмо "увімкнув дурника", підхопив м'яч та забив гол. І якщо 80 тисяч глядачів увійшли в ейфорію, то Югославію зарахування арбітром такого чудернацького гола приголомшило. Ще від таких дій команда "відійшла", але відміна чистого гола через вигаданий офсайд просто вбила гравців. У другому таймі Уругвай дотиснув суперника, який змирився з долею, та переміг 6:1. У фіналі мали зустрітися рівні за силою команди.

Уругвай та Аргентина – непримиренні суперники, вже на той час історія знала понад 100 запеклих баталій цих команд. Аргентинські фанати отримали від організаторів 10 тисяч місць, але бажаючих було в рази більше. Буенос-Айрес перетворився у живий організм, який скандував "victoria o muerte" ("перемога або смерть"). При вході на фінальний матч поліція конфіскувала понад 1,5 тисячі одиниць вогнепальної зброї. Битва мала бути на смерть в прямому значенні цього слова. Бельгійський арбітр Джон Ланженю, який погодився обслужити матч, мав один з найбільш сталевих характерів, які коли-небудь знало людство.

Гол уругвайця Дорадо на 12-й хвилині засвідчив – не всю зброю поліція виявила. На щастя, радісні фанати стріляли лише в повітря. Їхня радість тривала недовго – аргентинці до перерви відновили статус-кво та навіть вийшли вперед.

У другому таймі Уругвай кинув всі сили в атаку. На щастя для господарів, декілька аргентинських гравців були змушені покинути поле через травму. Замін тоді не передбачалося, тому Уругвай на рівному місці опинився у чисельній більшості – 11 проти 8.

Таким подарунком долі господарі скористалися сповна та спокійно переграли суперника – фінальний свисток зафіксував їхню перемогу з рахунком 4:2. Останій гол забив однорукий гравець Уругваю Ектор Кастро.

Ось так, за допомогою обставин, арбітрів, нестримного бажання та підтримці фанатів Уругвай у рідних стінах став першим чемпіоном світу в історії футболу.