Форварду "блаугранас" Мартіну Брейтвейту довелось лягати під ніж через проблеми зі здоров'ям.

Напередодні 30-річний данець переніс операцію на лівому коліні. Хірургічне втручання, яке відбувалось під наглядом медичної служби Барселони, було успішним, повідомляє прес-служба клубу.

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"Синьо-гранатові" термінів відновлення не розкривають, але раніше повідомлялось, що Брейтвейт буде недоступним протягом 3-4 місяців. Це означає, що Мартін точно не допоможе збірній Данії у поєдинках відбору до ЧС-2022 проти Молдови, Австрії, Фарерських островів та Шотландії.

Зауважимо, неможливою є і участь форварда Барселони у двох поєдинках Ліги чемпіонів проти київського Динамо, які заплановані на 20 жовтня та 2 листопада.

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