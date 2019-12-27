Джака домовився про контракт із Гертою, – агент

Півзахисник лондонського Арсенала Граніт Джака, попри симпатію із боку нового головного тренера Мікеля Артети, не відійшов від наміру покинути Емірейтс у січні. На швейцарця чекають у німецькій Бундеслізі.

27-річний хавбек близький до переходу в Герту. Про це агент Джаки заявив у коментарі Blick.

Артета відверто висловився щодо майбутнього Джаки в Арсеналі

"Дивіться, скажу прямо та відверто – ми досягли згоди з Гертою і хотіли би перебратися до Берліна. Про це ми вже повідомили босу клубу Раулю Санлеї та спортивного директора Еду Гаспара, а також новому тренеру Мікелю Артеті", – сказав Хосе Ногуера.

До слова, напередодні Граніт Джака з'явився у старті Арсенала в дебютному матчі "канонірів" під орудою Артети. Усього в активі швейцарського півзахисника, який конфліктував із Унаї Емері та фанатами, 16 матчів у всіх турнірах у нинішньому сезоні.

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