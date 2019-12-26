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Артета відверто висловився щодо майбутнього Джаки в Арсеналі

11:48 274 Читать на русском
Артета відверто висловився щодо майбутнього Джаки в Арсеналі
Граніт Джака / Фото з відкритих джерел

Новоспечений головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про своє відношення до швейцарського півзахисника команди Граніта Джаки.

"Коли я прийшов у Манчестер Сіті в якості асистента тренера, і ми шукали когось у лінію півзахисту, Джака був одним з гравців у моєму списку. Ось як сильно він мені подобався. І я був щасливий, коли Арсенал підписав його, оскільки знав, що він приголомшливий гравець. Не можна втрачати таких футболістів.

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Я сказав Граніту, як сильно він мені подобається і чого я від нього чекаю. Він важливий для команди. Я тут, щоб допомогти йому. Я хочу, аби він відчував, що ми підтримуємо його. Не тільки я, але й весь клуб", – цитує Артету видання The Guardian.

Нагадаємо, 27-річний гравець збірної Швейцарії раніше заявляв про своє бажання покинути лондонський клуб: раніше Джака був позбавлений капітанської пов'язки після інциденту в матчі з Крістал Пелас – тоді футболіст показав непристойний жест уболівальникам свого клубу.

До слова, Джака у поточному сезоні зіграв в АПЛ 13 матчів і відзначився однією результативною передачею.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Мікель Артета Мікель Артета Граніт Джака Граніт Джака
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