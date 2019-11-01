Джака пропустить найближчий матч Арсенала через конфлікт із фанатами

Головний тренер Арсенала Унаї Емері вирішив залишити Граніта Джаку поза заявкою на матч 11-го туру АПЛ проти Вулверхемптона.

"Джаці потрібен час, щоб впоратися зі своїми проблемами, він теж людина. Граніт вибачився перед уболівальниками, тепер наша увагу сконцентрована на майбутньому матчі. Думаю, в матчі з Вулверхемптоном Джака грати не буде", – поділився Емері в коментарі Sky Sports.

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Нагадаємо, навколо постаті Джаки розгорівся неймовірний сканадал: півзахисник під час заміни у матчі 10-го туру чемпіонату Англії між командами Арсенал та Крістал Пелас (2:2) емоційно відреагував на свист уболівальників вигукнувши "Та пішли ви", зняв футболку і вирушив у підтрибунне приміщення, не потиснувши руку головному тренеру команди Унаї Емері.

До слова, Джака провів 10 матчів за Арсенал у сезоні 2019/20, відзначившись 1 асистом.

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