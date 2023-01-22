Рома в суботу грала на виїзді проти Спеції. У складі "джаллороссі" не вистачало півзахисника Ніколо Дзаньйоло. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, італієць відмовився брати участь у цій грі.

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Ніколо Дзаньйоло все більше віддаляється від Роми. Після невиразної гри, за яку гравця освистали свої ж фанати під час кубкового матчу проти Дженоа, додається ще й відмова брати участь у грі. Така зухвала поведінка півзахисника викликала сурове засудження від генерального менеджера клубу Тіаго Пінту.

"Дзаньйоло? Ми всі знаємо, що у футболі є два різні сезони: один із закритим ринком, коли, можливо, у нас більше спокою, і той, коли ринок відкритий. Інколи індивідуальні інтереси ставляться вище за колективні. На жаль, це не вперше, тому на матчі були присутні всі, хто має бажання і мотивацію боротися за команду", – розповів Пінту.

Ніколо Дзаньйоло виходив на поле в 13 матчах Серії А та забив один гол. Тоттенхем хотів би орендувати півзахисника "джаллороссі" вже цієї зими, але Рома хоче гарантовано отримати 35-40 мільйони євро. За ситуацією також стежить Мілан.

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