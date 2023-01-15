Ніколо Дзаньйоло не зіграє в сьогоднішньому матчі з Фіорентиною, який відбудеться в рамках 18 туру Серії А. Як інформує Corriere dello Sport, у 22-го номера "джаллороссі" проявилися симптоми грипу.

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Повідомляється, що головний тренер Роми Жозе Моурінью роздумував над тим, чи залишати Дзаньйоло в запасі на цей матч, чи випускати в стартовому складі. Але недуга гравця розвіяла всі сумніви.

У кубковому матчі Роми з Дженоа вболівальники на стадіоні Олімпіко освистали гравця за невиразну гру. Після матчу Моурінью звинуватив у цьому легенду Роми Венсана Канделя, який, на думку тренера, висловився на адресу Дзаньйоло надто вимогливо.