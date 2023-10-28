Хавбек Астон Вілли та збірної Італії Ніколо Дзаньйоло може уникнути будь-яких покарань на фоні штрафів для його партнерів.

Дзаньйоло став одним з учасників свіжого скандалу. Його звинуватили у ставках на спорт на нелегальних платформах. Але Ніколо категорично заперечував звинувачення, а вчора дав свідчення прокурорам Турина.

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"Ніколо відповів на всі питання та не мав жодних суперечок з прокурором. Не знайдено жодних доказів, що він робив ставки на футбольні матчі. Він визнав, що грав у покер і блекджек на нелегальних платформах. Ми впевнені, що справу в суді скоро закриють", – цитує адвокатів футболіста TMW.

Нагадаємо, що Фаджіолі та Тоналі так легко не відбулися. Вони зізналися, що робили ставки на матчі, та погодилися пройти лікування від лудоманії. Сандро отримав бан на 10 місяців, через що пропустить Євро-2024.