Хавбек Астон Виллы и сборной Италии Николо Дзаньоло может избежать любых наказаний на фоне штрафов для его партнеров.

Дзаньоло стал одним из участников свежего скандала. Он был обвинен в ставках на спорт на нелегальных платформах. Но Николо категорически отрицал обвинения, а вчера дал показания прокурорам Турина.

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"Николай ответил на все вопросы и не имел никаких споров с прокурором. Не найдено никаких доказательств, что он делал ставки на футбольные матчи. Он признал, что играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Мы уверены, что дело у судьи скоро закроют" , – цитирует адвокатов футболиста TMW.

Напомним, что Фаджиоли и Тонали так просто не состоялись. Они признались, что делали ставки на матчи, и согласовали пройти лечение от лудомании. Сандро получил бан на 10 месяцев, из-за чего пропустит Евро-2024.