Ярмоленко відреагував на перший гол за Вест Хем після травми – він не забивав майже рік

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко поділився враженнями від забитого голу у матчі 4-го туру АПЛ проти Норвіча.

"Я дуже радий. Дякую Богу та усім, хто допомагав відновитись після травми", – написав Ярмоленко у своєму Instagram.

Дебютний гол Ярмоленка у сезоні у відеоогляді матчу Вест Хем – Норвіч – 2:0

Зазначимо, що в коментарях українця привітали такі гравці, як Феліпе Андерсон, Адріан, Нурі Шахін, Педро Обіанг та Даніло Сілва. Не обійшлось і без привітань від партнерів по збірній, до вітань долучились Євген Шахов та Роман Яремчук.

Нагадаємо, Вест Хем Ярмоленка переграв Норвіч (2:0), а сам Андрій відзначився вперше після повернення на поле після важкої травми.

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