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Ярмоленко отреагировал на первый гол за Вест Хэм после травмы – он не забивал почти год

06:30 171 Читати українською
Ярмоленко отреагировал на первый гол за Вест Хэм после травмы – он не забивал почти год
Андрей Ярмоленко / Opta

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от забитого гола в матче 4-го тура АПЛ против Норвича.

24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко
 
24’ Себастьян Алле
56’ Андрей Ярмоленко

"Я очень рад. Спасибо Богу и всем, кто помогал восстановиться после травмы", – написал Ярмоленко в своем Instagram.

Дебютный гол Ярмоленко в сезоне в видеообзоре матча Вест Хэм – Норвич – 2:0

Отметим, что в комментариях украинца поздравили такие игроки, как Фелипе Андерсон, Адриан, Нури Шахин, Педро Обианг и Данило Силва. Не обошлось и без поздравлений от партнеров по сборной, к поздравлениям присоединились Евгений Шахов и Роман Яремчук.

Напомним, Вест Хэм Ярмоленко переиграл Норвич (2:0), а сам Андрей отличился впервые после возвращения на поле после тяжелой травмы.

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