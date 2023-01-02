Гліб Бухал та Олексій Лобов залишились без клубу на початку 2023 року.

Болгарський Хебир на своєму офіційному сайті повідомив про відхід Гліба Бухала та Олексія Лобова.

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Зазначається, що в гравців завершились контракти, а сторони відмовились продовжувати співпрацю. Також клуб попрощався з колишнім капітаном Цветліном Тоневим.

Додамо, що Бухал провів 14 матчів за Хебир у поточному сезоні, в яких забив 1 гол, а Лобов в 10 поєдинках результативними діями не відзначався. Цікаво, що Олексій Лобов до 2017 року виступав у чемпіонаті фейкової ЛНР, де встиг змінити 4 клуби – Гірник Ровеньки, Шахтар Красний Луч, ЦСКА НМ Перевальський і Далевець Луганськ.

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