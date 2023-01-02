Глеб Бухал и Алексей Лобов остались без клуба в начале 2023 года.

Болгарский Хебир на своем официальном сайте сообщил об уходе Глеба Бухала и Алексея Лобова.

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У игроков завершились контракты, а стороны отказались продолжать сотрудничество. Также клуб попрощался с бывшим капитаном Цветлином Тоневым.

Добавим, что Бухал провел 14 матчей за Хебир в текущем сезоне, в которых забил 1 гол, а Лобов в 10 поединках результативными действиями не отмечался. Интересно, что Алексей Лобов до 2017 года выступал в чемпионате фейковой ЛНР, где успел сменить 4 клуба – Горняк Ровеньки, Шахтер Красный Луч, ЦСКА НМ Перевальский и Далевец Луганск.

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