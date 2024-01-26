Деякі фани андалузького клубу, щоб підтримати команду, вирушили в Мадрид, навіть не підозрюючи, що ця поїздка стане останньою в їхньому житті.

Епічний промах Грізманна, скасовані голи і драма VAR у відеоогляді матчу Атлетіко – Севілья

На трасі А-4 сталася страшна ДТП, серед жертв якої виявилися уболівальники Севільї. Батько та його 17-річний син загинули на місці. Іншого хлопчика віком 14 років забрали в реанімацію. Він помер сьогодні вранці у лікарні. Загалом аварія забрала чотири життя, понад 20 людей отримали травми, повідомляє AS.

Нагадаємо, що Севілья мінімально програла Атлетіко й вилетіла з Кубка Іспанії. Наставник андалузців Кіке Санчес Флорес переконаний, що гру не варто було проводити: "Перед грою у мене було інтерв'ю, і мені не хотілося ділитися коментарями щодо футболу, бо нам дуже сумно. Я просто хотів висловити співчуття від імені гравців та тренерського штабу. Ми грали в день, коли потрібно було вшановувати пам'ять померлих людей".

Атлетіко дотиснув Севілью в Кубку Іспанії – з Грізманном трапився курйоз під час виконання пенальті