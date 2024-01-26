Двоє неповнолітніх уболівальників Севільї та їхній батько загинули дорогою на матч проти Атлетіко
Останній чвертьфінал Кубка Іспанії між Атлетіко й Севільєю був затьмарений трагедією.
Деякі фани андалузького клубу, щоб підтримати команду, вирушили в Мадрид, навіть не підозрюючи, що ця поїздка стане останньою в їхньому житті.
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На трасі А-4 сталася страшна ДТП, серед жертв якої виявилися уболівальники Севільї. Батько та його 17-річний син загинули на місці. Іншого хлопчика віком 14 років забрали в реанімацію. Він помер сьогодні вранці у лікарні. Загалом аварія забрала чотири життя, понад 20 людей отримали травми, повідомляє AS.
Нагадаємо, що Севілья мінімально програла Атлетіко й вилетіла з Кубка Іспанії. Наставник андалузців Кіке Санчес Флорес переконаний, що гру не варто було проводити: "Перед грою у мене було інтерв'ю, і мені не хотілося ділитися коментарями щодо футболу, бо нам дуже сумно. Я просто хотів висловити співчуття від імені гравців та тренерського штабу. Ми грали в день, коли потрібно було вшановувати пам'ять померлих людей".
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