Епічний промах Грізманна, скасовані голи і драма VAR у відеоогляді матчу Атлетіко – Севілья
Атлетіко мінімально обіграв Севілью в рамках 1/4 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Кубок Іспанії, 1/4 фіналу
Атлетіко – Севілья – 1:0
Гол: Депай, 79
Саме той випадок, коли підсумковий рахунок може ввести в оману. Переваги Атлетіко будо достатньо на більше ніж один гол. Зрештою, вони забили тричі, але два рази зробили це з офсайда. Також Грізманн не реалізував пенальті, послизнувшись перед м'ячем. Севілья також майже отримала шанс з 11-ти метрів уже в компенсований час, але VAR став на бік мадридців.
Атлетіко дотиснув Севілью в Кубку Іспанії – з Грізманном трапився курйоз під час виконання пенальті
Тож Атлетіко став останнім півфіналістом Кубка Іспанії 2023/24. Раніше до цієї стадії турніру пробилися Атлетік Більбао, Реал Сосьєдад і Мальорка.