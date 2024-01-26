Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Атлетіко – Севілья – 1:0

Гол: Депай, 79

Саме той випадок, коли підсумковий рахунок може ввести в оману. Переваги Атлетіко будо достатньо на більше ніж один гол. Зрештою, вони забили тричі, але два рази зробили це з офсайда. Також Грізманн не реалізував пенальті, послизнувшись перед м'ячем. Севілья також майже отримала шанс з 11-ти метрів уже в компенсований час, але VAR став на бік мадридців.

Атлетіко дотиснув Севілью в Кубку Іспанії – з Грізманном трапився курйоз під час виконання пенальті

Тож Атлетіко став останнім півфіналістом Кубка Іспанії 2023/24. Раніше до цієї стадії турніру пробилися Атлетік Більбао, Реал Сосьєдад і Мальорка.