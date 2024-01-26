Некоторые фаны андалузского клуба, чтобы поддержать команду, отправились в Мадрид, даже не подозревая, что эта поездка станет последней в их жизни.

Эпичный промах Гризманна, отмененные голы и драма VAR в видеообзоре матча Атлетико – Севилья

На трассе А-4 произошло страшное ДТП, среди жертв которого оказались болельщики Севильи. Отец и его 17-летний сын погибли на месте. Другого мальчика в возрасте 14 лет забрали в реанимацию. Он скончался сегодня утром в больнице. В общей сложности авария унесла четыре жизни, более 20 человек получили травмы, сообщает AS.

Напомним, что Севилья минимально проиграла Атлетико и вылетела из Кубка Испании. Наставник андалузцев Кике Санчес Флорес убежден, что игру не стоило проводить: "Перед игрой у меня было интервью, и мне не хотелось делиться комментариями о футболе, потому что нам очень грустно. Я просто хотел выразить соболезнования от имени игроков и тренерского штаба. Мы играли в день, когда нужно было чтить память умерших людей".

Атлетико дожал Севилью в Кубке Испании – с Гризманном случился курьез во время исполнения пенальти.