Двоє фанатів залізли на велетенське дерево, щоб подивитись гру Баварії проти Уніона – поліція швидко перервала насолоду

Матч 26 туру Бундесліги між Уніоном та Баварією (0:2) все ж мав частку живої аудиторії.

Двоє вболівальників залізли на 12-метрове дерево поряд зі стадіоном берлінців Альтен Фьорстерай, інформує Bild.

Уніон – Баварія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Відчайдухи сподівалися нишком подивитися гру наживо, допоки всі інші змушені обмежуватися телевізорами. План завершився провалом. В межах арени чергували близько 400 поліцейських, і несанкціонованих глядачів швидко виявили. Порушники обійшлися без штрафу, але поєдинок довелося дивитися в іншому місці.

Нагадаємо, Бундесліга першою серед європейських топ-чемпіонатів наважилася відновити сезон, але всі матчі проводяться при порожніх трибунах.

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