Двое фанатов залезли на огромное дерево, чтобы посмотреть игру Баварии против Униона – полиция прервала наслаждение

Матч 26 тура Бундеслиги между Унионом и Баварией (0:2) все же имел долю живой аудитории.

Двое болельщиков залезли на 12-метровое дерево рядом со стадионом берлинцев Альтен Фьорстерай, информирует Bild.

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Отчаянные надеялись украдкой посмотреть игру вживую, пока все остальные вынуждены ограничиваться телевизорами. План завершился провалом. В пределах арены дежурили около 400 полицейских, и несанкционированных зрителей быстро обнаружили. Нарушители обошлись без штрафа, но поединок пришлось смотреть в другом месте.

Напомним, Бундеслига первой среди европейских топ-чемпионатов решилась возобновить сезон, но все матчи проводятся при пустых трибунах.

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