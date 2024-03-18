Ноттінгем Форест оштрафували на 4 очки через порушення правил з прибутковості та сталого розвитку (PSR), інформує The Guardian. Згодом надійшло офіційне підтвердження від АПЛ.

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Ліга дозволяє клубам лише 105 млн фунтів збитків за трьохрічний період, але Форест мав ще нижчу планку – 61 млн (клуб два з трьох останніх сезонів грав у значно менш прибутковому Чемпіоншипі). Після виходу в еліту влітку 2022-го "лісники" встигли витратити понад 250 млн фунтів на 42 нових гравців. Ноттінгем намагався покрити різницю продажами, але не встиг у зазначений термін. Клуб збирається подавати апеляцію, на яку має 14 діб з моменту оголошення першого вердикту.

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Після штрафу команда Нуну Ешпіріту Санту звалилася в зону вильоту, відстаючи від рятівного місця на один пункт. Це вже другий випадок очкового покарання в сезоні АПЛ – раніше Евертон позбавили 10 пунктів, щоправда, 4 повернули після апеляції. Під розслідуванням також перебуває Ман Сіті.

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