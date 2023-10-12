Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньйоло були виключені зі складу збірної Італії на матчі з Мальтою та Англією.

У четвер, 12 жовтня, італійський інсайдер Фабріціо Корона розкрив імена двох гравців "Скуадри адзурри", які, за його словами, робили незаконні ставки на футбольні результати. Це – півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі та вінгер Астон Вілли Ніколо Дзаньйоло.

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Згідно з джерелом, прокуратура Турина вже відкрила розслідування щодо цих гравців. Рішення Федерації футболу Італії було негайним: Тоналі і Дзаньйоло були відкликані зі складу на відбіркові матчі до Євро-2024 з Мальтою та Англією. Про це інформує Gazzetta dello Sport.

Повідомляється, що це було зроблено, щоб захистити гравців. "Вони перебувають не в тому стані, який необхідний для виконання зобов'язань, запланованих на найближчі дні".

Італія зіграє вдома з Мальтою 14-го жовтня і на виїзді з Англією 17 числа.

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