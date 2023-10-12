Сандро Тонали и Николо Дзаньоло были исключены из состава сборной Италии на матчи с Мальтой и Англией.

В четверг, 12 октября, итальянский инсайдер Фабрицио Корона раскрыл имена двух игроков "Скуадры адзурры", которые, по его словам, делали незаконные ставки на футбольные результаты. Это – полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали и вингер Астон Виллы Николо Дзаньоло.

Два игрока сборной Италии подозреваются в нелегальных ставках на результаты матчей – один из них ставил на свою команду

Согласно источнику, прокуратура Турина уже открыло расследование в отношении этих игроков. Решение Федерации футбола Италии последовало незамедлительно: Тонали и Дзаньоло были отозваны из состава на отборочные матчи к Евро-2024 с Мальтой и Англией. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что это было сделано, чтобы защитить игроков. "Они находятся не в том состоянии, которое необходимо для выполнения обязательств, запланированных на ближайшие дни".

Италия сыграет дома с Мальтой 14-го октября и на выезде с Англией 17 числа.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера