Дві українські бригади працюватимуть на перших матчах третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Сергій Бойко буде головним на поєдинку Русенборг (Норвегія) – Домжале (Словенія). На лініях йому допомагатимуть Олександр Корнійко та Володимир Висоцький. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула. Зустріч Чукарічок (Сербія) і Хаммарбю (Швеція) обслужить бригада на чолі з Євгеном Арановським. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Володін. Четвертий арбітр – Віталій Романов.

Додамо, що матчі Ліги конференцій відбудуться у четвер (5 серпня). На стадії третього кваліфікаційного раунду боротьбу розпочинає і Колос, який зустрінеться з Шахтарем Караганда.

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