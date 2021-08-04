Дві українські бригади отримали призначення на матчі Ліги конференцій
Вітчизняні арбітри користуються довірою УЄФА на рівні Ліги конференцій.
Дві українські бригади працюватимуть на перших матчах третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Сергій Бойко буде головним на поєдинку Русенборг (Норвегія) – Домжале (Словенія). На лініях йому допомагатимуть Олександр Корнійко та Володимир Висоцький. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула. Зустріч Чукарічок (Сербія) і Хаммарбю (Швеція) обслужить бригада на чолі з Євгеном Арановським. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Володимир Володін. Четвертий арбітр – Віталій Романов.
Додамо, що матчі Ліги конференцій відбудуться у четвер (5 серпня). На стадії третього кваліфікаційного раунду боротьбу розпочинає і Колос, який зустрінеться з Шахтарем Караганда.
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