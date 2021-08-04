Две украинские бригады будут работать на первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сергей Бойко будет главным на поединке Русенборг (Норвегия) – Домжале (Словения). На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула. Встречу Чукаричок (Сербия) и Хаммарбю (Швеция) обслужит бригада во главе с Евгением Арановским. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Володин. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Добавим, что матчи Лиги конференций состоятся в четверг (5 августа). На стадии третьего квалификационного раунда борьбу начинает и Колос, который встретится с Шахтером Караганда.

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