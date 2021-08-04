Две украинские бригады получили назначения на матчи Лиги конференций
Отечественные арбитры пользуются доверием УЕФА на уровне Лиги конференций.
Две украинские бригады будут работать на первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает официальный сайт УАФ.
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Сергей Бойко будет главным на поединке Русенборг (Норвегия) – Домжале (Словения). На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Владимир Высоцкий. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула. Встречу Чукаричок (Сербия) и Хаммарбю (Швеция) обслужит бригада во главе с Евгением Арановским. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Владимир Володин. Четвертый арбитр – Виталий Романов.
Добавим, что матчи Лиги конференций состоятся в четверг (5 августа). На стадии третьего квалификационного раунда борьбу начинает и Колос, который встретится с Шахтером Караганда.
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